Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Chiều 13.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè vẫn đang điều tra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại dự án The Star Vilage thuộc ấp 3 (xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h45 cùng ngày, anh Trần Văn Yên (42 tuổi) và anh Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè), là hai nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ trông coi tài sản ở khu vực cổng chính của dự án The Star Vilage thì thấy có ô tô bốn chỗ chạy thẳng vào khu vực dự án.

Hai bảo vệ chưa kịp biết chuyện gì thì 6 đối tượng trên xe ô tô cầm hung khi lao đến khống chế, dọa giết nếu phản ứng. Nhóm đối tượng này bịt miệng, trói tay chân hai nhân viên bảo vệ vào góc tường.

Nhóm này sau đó cướp 5 cuộn dây cáp điện trong khu vực dự án rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản bị cướp lên tới 2,5 tỷ đồng.

Đến 2h40 cùng ngày, một tổ bảo vệ khác của dự án đi tuần tra thấy hai nhân viên bảo vệ bị trói nên đến giải cứu và trình báo vụ việc cho công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè cùng đội trọng án của Phòng hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.