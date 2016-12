Bàng hoàng với cuộc gọi vỏn vẹn 4 từ của người vợ trẻ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.Sĩ

Cuộc điện thoại bất thường lúc nửa đêm

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Đào Văn Kiên (34 tuổi, quê Hưng Yên, thường trú tại khu 8, thị trấn Cao Phong, Hòa Bình) tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 24/12.

Chị T.T.H (hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho biết, vào thời điểm trên, gia đình chị đang ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của chị Tạ Thị Phương (32 tuổi, vợ anh Kiên). Từ máy bên kia, chị H nghe thấy tiếng thở hổn hển, kèm đó là 4 từ của chị Phương: “Sang đi, chết rồi” và tắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị H gọi chồng dậy cùng mình qua nhà anh Kiên kiểm tra. Khi đó, ngôi nhà của anh Kiên chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ, cửa ra vào thì khép hờ. Vào trong nhà, vợ chồng chị H bàng hoàng phát hiện anh Kiên nằm bất động dưới nền nhà. Cạnh đó, chị Phương thì ngất xỉu. Ngay lập tức, chị H và chồng thông báo cho người nhà nạn nhân, đồng thời đưa chị Phương vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong cấp cứu.

Chị H cho biết thêm, chiều ngày xảy ra vụ việc, sau khi cùng chồng chị H làm thuê về tới nhà, anh Kiên đã mua trứng về rán để uống rượu cùng hàng xóm. Tới 20h, anh Kiên xin phép vợ chồng chị H về nhà ngủ để ngày mai còn đi làm. Tới hơn 22h thì sự việc xảy ra.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Đào Minh An - Trưởng khu 8 xác nhận, anh Kiên tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Sau khi tiếp nhận thông tin, ông An đã thông báo vụ việc tới Công an thị trấn Cao Phong để giải quyết. Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, hai con nhỏ của vợ chồng anh Kiên vẫn ngủ trong nhà.

Tương lai bất định của hai đứa trẻ

Khi chúng tôi có mặt tại căn nhà (nơi xảy ra vụ án), việc an táng cho nạn nhân xấu số đã được hoàn tất. Giữa căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 20m2 là chiếc bàn nhỏ được trưng dụng làm bàn thờ đặt di ảnh người xấu số, nghi ngút khói hương. Thương tâm nhất là hình ảnh hai con còn quá nhỏ của nạn nhân với chiếc khăn tang quấn trên đầu, ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu rằng một biến cố lớn, đau thương vừa ập xuống gia đình.

Một số hàng xóm cho biết, anh Kiên và chị Phương đã kết hôn hơn 10 năm nay. Cuộc sống hôn nhân của hai người khá hạnh phúc, chưa từng xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn với ai. Tuy cuộc sống gia đình có khó khăn, nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương, nhưng vợ chồng anh Kiên đã bảo nhau làm ăn để nuôi dạy hai con thơ dại. Trước khi xảy ra vụ việc trên, hàng xóm cũng không nghe thấy bất cứ tiếng cãi cọ, xô xát nào giữa vợ chồng anh Kiên. Không ai có thể ngờ rằng tai ương lại ập xuống gia đình này bất ngờ đến vậy. Hiện dư luận vẫn rất băn khoăn về nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Kiên.

Theo đánh giá của rất nhiều người dân sinh sống tại khu 8, anh Kiên là người hiền lành, dễ gần và chịu khó. Ngày thường, anh ở nhà chăm sóc vườn cam. Những ngày rảnh rỗi, ai mướn thì anh đi làm thuê để chắt chiu từng đồng chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, anh là người biết kìm nén bản thân, vì thế chưa bao giờ to tiếng với vợ con hay mâu thuẫn gì với các mối quan hệ ngoài xã hội. Khi nói về chị Phương (vợ nạn nhân), mọi người cũng không có gì để chê trách vì chị cũng được tiếng là chịu khó.

Nhìn hai cháu nhỏ còn đang ngơ ngác, một người thân trong gia đình nạn nhân nghẹn ngào: “ Dẫu biết rằng cuộc sống gia đình không thể hoàn hảo nhưng không ai có thể ngờ được sự việc đau lòng lại xảy đến mức này. Sau này không biết chúng sẽ sống ra sao khi thiếu vắng bố? Anh Kiên mất đi để lại nỗi đau mất mát người ở lại, nhưng người đã mất không thể lấy lại được. Gia đình chỉ mong sự việc đau lòng nhanh chóng qua đi để hai đứa nhỏ ổn định cuộc sống”.

Trao đổi với PV, Công an huyện Cao Phong xác nhận vụ việc trên. Toàn bộ hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.