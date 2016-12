Bà chủ quán cà phê nuôi chân dài phục vụ khách “từ A đến Z”

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 10:50 AM (GMT+7)

Công an huyện Thạch Hà triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán cà phê. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 30.12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Oanh (SN 1977, ở huyện Thạch Hà) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Theo cơ quan điều tra, qua trinh sát, theo dõi, Công an huyện Thạch Hà phát hiện quán cà phê Trâm Anh (ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) do Oanh làm chủ có hoạt động mua bán dâm.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng19h45 phút, ngày 28.12, tổ công tác của Công an huyện Thạch Hà bất ngờ đột kích vào quán cà phê Trâm Anh bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khám xét tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 600.000 đồng và một số bao cao su đã qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Oanh khai nhận, quán cà phê Trâm Anh chỉ là vỏ bọc để đối tượng che đậy hoạt động chứa chấp mại dâm, tránh sự kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng.

Các cô gái bán dâm được Oanh nuôi ăn, ở tại quán cà phê. Khi khách có nhu cầu mua dâm, các cô gái sẽ đưa khách vào các phòng bên trong quán cà phê để bán dâm.

Mỗi lần mua dâm ở quán cà phê Trâm Anh, khách phải trả số tiền 200.000 đồng. Các cô gái bán dâm sau đó phải cắt lại cho Oanh số tiền 110.000 đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra làm rõ.