Anh rể đánh em vợ nhập viện rồi uống thuốc sâu

Do mâu thuẫn với gia đình vợ và bị em rể dọa đánh nên Phước nảy sinh ý định trả thù.

Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Ngày 3.2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an huyện Châu Thành đang điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của đối tượng Nguyễn Hữu Phước (34 tuổi, trú ở xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) với em vợ là Nguyễn Vũ Phương (31 tuổi, ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận, do có mâu thuẫn với gia đình bên vợ và nhiều lần bị anh Phương dọa đánh nên Phước nảy sinh ý định đánh em vợ để trả thù.

Đêm 26.1 (tức 29 Tết), Phước cầm theo một đoạn gỗ đến chòi gà của anh Phương (ở xã Nguyệt Hóa).

Thấy anh Phương đang nằm trên võng sử dụng điện thoại di động, Phước lao tới dùng cây đập mạnh vào vùng đầu và mặt khiến anh Phương bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phước về nhà mẹ vợ với ý định tìm đánh vợ. Tuy nhiên, khi gặp vợ thì Phước không đánh mà lấy chai thuốc trừ sâu thủ sẵn trong người ra uống. Do thuốc cay nên Phước không uống được và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi cơ quan công an phối hợp và gia đình vận động, Phước ra đầu thú tại Công an xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Phước sau đó được Công an huyện Châu Thành di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý. Trong khi anh Phương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong tình trạng nguy kịch.