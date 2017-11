Án mạng vì chuyện sờ soạng nhầm: Tường trình của người yêu nạn nhân

Hai đối tượng Trung và Long.

Án mạng sau 1 câu nói

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phi Trung (24 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (29 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ hành vi sát hại anh T.Đ.S (21 tuổi, sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội, hiện trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 15.11, trong khi tuần tra theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, lực lượng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo tại khu vực ngõ 32 phố Đồng Me (quận Nam Từ Liêm) xảy ra vụ xô xát làm 1 nam thanh niên bị thương, nằm gục xuống đường.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm lập tức tới kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, lúc này đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được chuyển lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu nhưng khi tới bệnh viện, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh T.Đ.S.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Hà Nội và các phòng nghiệp vụ để phối hợp điều tra làm rõ vụ trọng án.

Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, công tác điều tra, xác minh nghi phạm ban đầu rất khó khăn do sự việc xảy ra lúc nửa đêm, đường ít người qua lại, trong khi nạn nhân đã tử vong.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được, thời điểm xảy ra vụ án, có anh H.M.Đ (SN 1998, ở Quảng Bình, em họ nạn nhân T.Đ.S) có đi cùng và chứng kiến sự việc.

Theo lời anh H.M.Đ, tối 4.11, sau khi anh S đi xem phim cùng gia đình về có mượn anh Đ con dao gấp và rủ tới phố Đồng Me để "giải quyết" công việc.

Khoảng 23h30, anh S và anh Đ đi tới ngõ 32 phố đồng Me. Khi nhìn thấy 2 nam thanh niên, anh S liền nói “bây giờ mày muốn thế nào?”. Nghe vậy, một nam thanh niên liền rút trong người ra 1 chiếc búa đánh anh S. Hai bên xô xát thì một thanh niên khác lao vào ôm S rồi cả hai dùng búa đánh anh S và dùng dao đâm vào người anh S.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến anh Đ không kịp can ngăn trước khi anh S gục xuống đường. Gây án xong, 2 đối tượng tấn công anh S liền bỏ chạy.

“Thời điểm xảy ra vụ án, anh Đ không biết hai đối tượng tấn công anh S là Trung và Long”, một cán bộ điều tra thông tin.

Tường trình của người yêu nạn nhân

Cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai của chị T, người yêu anh S. Theo tường trình của chị T, chị trọ cùng phòng với cô gái tên V.A là người yêu của Nguyễn Phi Trung. Đêm 29.10, cả Trung và anh S đều tới phòng và ngủ lại do đó cả 4 người ngủ chung trên 1 chiếc giường.

Do khi tỉnh giấc, anh S thấy tay Trung sờ soạng bộ phận nhạy cảm của người yêu mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Chị T cũng thừa nhận, tối 29.10, anh S hỏi chị số điện thoại của Trung để hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Chị T khuyên anh S nên bỏ qua mâu thuẫn vì Trung có máu côn đồ. Sau đó, chị T rặn anh S, khi gặp nếu thấy Trung manh động thì đi về.

Từ những lời khai của anh Đ, chị T và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định nghi can gây ra vụ án là Nguyễn Phi Trung.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) rà soát truy tìm đối tượng.

Tới 13h30 ngày 5.11 (13 giờ sau khi xảy ra vụ án), tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Phi Trung tại quê đối tượng ở Kim Bảng, Hà Nam.

“Khi bị bắt, Trung đang chơi game tại một quán internet ở gần nhà. Đối tượng tỏ ra bất ngờ khi bị cảnh sát bắt giữ”, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin.

Tại cơ quan công an, Trung và Long khai nhận hành vi dùng búa và dao đánh anh S tử vong. Trong đó, Long dùng búa tấn công, còn Long là đối tượng dùng dao đâm anh S khiến nạn nhân tử vong.