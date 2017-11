Án mạng trong một gia đình từng phải chịu đại tang

Sáng sớm 7-11, Thắng xảy ra xô xát với em ruột là Nguyễn Văn Việt, 32 tuổi (ở cùng nhà tại địa chỉ trên). Trong lúc thiếu kiềm chế, Thắng đã dùng thanh sắt giằng giàn giáo xây dựng đánh em mình tử vong.

Theo ông Văn Đức Thặng, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết: “Hai anh em Thắng và Việt mồ côi mẹ từ sớm. Bố Thắng là ông Nguyễn Văn Lệnh đi bước nữa, sinh được 2 người con gái. Cách đây 13 năm, vào ngày 27-5-2004, gia đình này đã phải chịu một đại tang. Đêm đó không hiểu vì lý do gì ông Lệnh nổi cơn điên dùng gạch sát hại cả vợ và 2 con gái, rồi mua thuốc độc về tự tử. Rất may, đêm đó 2 anh em Thắng và Việt không có nhà…

Nghe tin Thắng sát hại em ruột, tôi không thể tin. Khi Thắng lên trụ sở UBND xã tự thú tôi có hỏi “Sao lại giết em?” thì Thắng nói “Cháu không còn cách nào khác chú ạ. Nó liên tục đe dọa giết chết vợ con cháu. Cháu đau khổ lắm”. Trước khi vào trại tạm giam, Thắng xin được về nhà thắp nén nhang cho cha mẹ…”.

Theo những người họ hàng nhà Nguyễn Văn Thắng cho biết, sau khi xảy ra sự việc bố sát hại mẹ kế và 2 em gái cùng cha khác mẹ, Việt đã được gia đình người chú nuôi. Lớn lên Việt đi lang thang nhiều nơi để làm thuê, còn Thắng phải bỏ học tự kiếm sống, sau đó lấy vợ, tuy nhiên không được bao lâu thì ly dị. Gần đây, Thắng kết hôn với vợ mới và có đứa con gần 1 tuổi.

Cô ruột và vợ Nguyễn Văn Thắng vẫn bàng hoàng khi nói về vụ việc đau lòng của gia đình.

Sau nhiều năm tằn tiện tích cóp, Thắng đang xây sửa lại căn nhà thì Việt trở về ở chung, nhưng không chịu làm ăn gì mà còn thường xuyên uống rượu, gây sự với anh và đe dọa chị dâu, thậm chí Việt còn đe đánh nhóm thợ xây, đạp đổ cả tường nhà đang xây...

Bà Nguyễn Thị Nhận, cô ruột của Thắng chia sẻ: “Họ hàng chúng tôi rất thương anh em nó mồ côi. Thắng hiền lành chịu khó làm ăn, thằng Việt trước không thế nhưng thời gian gần đây lại đổ đốn, nghiện rượu, có biểu hiện như bị thần kinh, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Mới đây nó đi làm thuê cho nhà hàng thịt chó ở ngoài phố rồi lại bỏ về. Khi Thắng xây nhà, nó luôn gây sự, phá phách, Thắng phải đưa vợ con về nhà ngoại ở Hải Dương để tránh.

Đêm hôm trước khi xảy ra việc đau lòng này thì Việt ra cánh đồng đốt lửa, la hét náo loạn khiến dân làng mất ngủ... mặc dù vậy nhưng Thắng vẫn cố nín nhịn. Cho đến khi xảy ra sự việc, chúng tôi rất bàng hoàng đau đớn. Thắng gây tội thì phải chịu xử lý của pháp luật, nhưng bà con làng xóm và họ hàng chúng tôi đang làm đơn xin pháp luật khoan hồng với cháu…”.

Trong tâm trạng thẫn thờ sau sự việc đau lòng, chị Phạm Thị Huyền, vợ Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Buổi sáng 6-11, tôi nhận được điện thoại anh Thắng báo “Việt mất rồi…”. Tôi hỏi thêm gì anh cũng không nói. Ngay lập tức 2 mẹ con tôi từ nhà ngoại ở Hải Dương vội vàng trở về nhưng đến nhà không gặp được chồng. Mẹ con giờ biết trông cậy vào ai, hoàn cảnh kinh tế gia đình lại rất khó khăn, trong khi anh Thắng là lao động chính, một mình tôi không biết phải xoay sở ra sao. Đám tang Việt cũng do họ hàng, bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ...

Trước khi lấy anh Thắng, nhiều người trong gia đình ngăn cản, thậm chí cấm tôi, nhưng vì đồng cảm, chúng tôi đã về chung sống với nhau. Gần đây, 2 vợ chồng tích cóp được ít tiền, cộng với vay mượn bạn bè và công ty, anh đang tu sửa lại nhà cửa cho vợ con thì lại xảy ra chuyện đau lòng này”.

Ngày 15-11, Công an huyện An Lão đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra xử lý đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Giết người”. Tại cơ quan Công an, Thắng khai: Khi vừa dắt xe máy đi làm thì người em cầm xẻng đuổi đánh nên vội vàng vứt xe bỏ chạy vào trong sân đóng cổng, rồi lấy thanh giằng giàn giáo để tự vệ. Tuy nhiên đã quá tay đánh em mình tử vong. Sau đó, Thắng tháo một chiếc nhẫn vàng, một chiếc nhẫn bạc và dây chuyền bạc đưa cho người thân để nhờ lo hậu sự cho em rồi lên Công an tự thú.