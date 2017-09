Trần Ngọc Tuấn (ảnh nhỏ) khai nhận hành vi hiếp dâm nữ nhân viên bán bảo hiểm ở rừng keo

Liên quan tới vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hôm 29.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Duy Xuyên đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, trú xã Duy Châu, Duy Xuyên).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 30.8, chị Nguyễn Thu Vân (nhân viên báo bảo hiểm ở tỉnh Quảng Nam) tới Công an huyện Duy Xuyên trình báo sự việc, chị bị một đối tượng tên Tuấn hiếp dâm, cướp tài sản.

Chị Vân trình báo, chị tình cơ quen Tuấn trong một lần đi nhờ xe. Quá trình di chuyển, chị Vân có nói về công việc bán bảo hiểm của mình. Sau đó, Tuấn hứa hẹn sẽ giới thiệu người quen cho chị Vân bán bảo hiểm.

Khoảng 6h30 ngày 29.6, Tuấn dùng xe máy đón Vân và nói sẽ đưa chị tới nhà người quen ở xã Duy Sơn để chị bán bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, chị Vân không ngờ rằng, mình bị đưa vào “bẫy” Tuấn đã ấp ủ từ trước.

Khi hai người di chuyển tới khu vực rừng keo thuộc xã Duy Sơn, Tuấn bất ngờ dừng xe máy, khống chế, trói tay chị Vân lại. Sau đó, nam thanh niên 32 tuổi kéo chị Vân vào khu vực vắng người bên trong rừng keo.

Tại đây, Tuấn cầm một viên gạch lớn đe dọa chị Vân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi giở trò đồi bại, Tuấn lấy 7 vòng vàng trị giá 13 triệu đồng của nữ nhân viên bán bảo hiểm rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên vào cuộc điều tra nhưng quá trình truy xét đối tượng gây án gặp khó khăn bởi thông tin về đặc điểm đối tượng từ bị hại cung cấp rất mờ nhạt.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện Trần Ngọc Tuấn có một số dấu hiệu phạm tội, đặc điểm nhận dạng cũng trùng khớp với mô tả của nạn nhân.

Bị cơ quan điều tra triệu tập, ban đầu Tuấn quanh co chối tội nhưng trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của chị Vân.

Tuấn khai, trong lần cho chị Vân đi nhờ xe, Tuấn thấy nữ nhân viên bán bảo hiểm có nhiều vàng trên người nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Biết chị Vân đi bán bảo hiểm nên Tuấn đã hẹn sẽ đưa chị này đi bán bảo hiểm nhằm thực hiện ý đồ xấu. Số vàng cướp của chị Vân, Tuấn mang đi cầm cố được 8 triệu đồng.

Công an tỉnh Quang Nam cho biết, ngoài trường hợp chị Vân, một phụ nữ bán bảo hiểm khác cũng gửi đơn tới Công an huyện Duy Xuyên tố cáo Tuấn có hành vi xấu đối với mình. Công an huyện Duy Xuyên đang làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn để xử lý theo quy định.

*Tên bị hại đã được thay đổi.