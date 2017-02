5 thanh niên tấn công bảo vệ, bỏ chạy khi nghe còi báo động

Ngày 2/2, Công an xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang làm rõ vụ anh Nguyễn Đỗ Thực (49 tuổi), bảo vệ của Công ty cổ phần Tân Cang bị nhóm thanh niên niên ném đá bị thương tại mỏ đá Tân Cang 2.

Anh Thực bị nhóm thanh niên lạ mặt tấn công bị thương vào đêm mùng 4 Tết

Theo trình báo của anh Thực, khoảng 20 giờ ngày 31-1 (tức mùng 4 tết), anh đang trực ở cổng công ty thì 5 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy ngang qua. Một lát sau, nhóm ngườ này quay trở lại, dừng xe trước cổng công ty. Hai thanh niên bịt khẩu trang bước xuống xe hỏi anh Thực: “Đây có phải là mỏ đá Tân Cang 2 không?"

Cổng công ty cổ phần Tân Cang nơi anh Thực bị tấn công

Nghi ngờ những thanh niên trên có ý đồ xấu nên anh Thực đã bỏ chạy ra phía sau dãy nhà của công nhân. Lập tức hai thanh niên đi vào trong công ty dắt xe máy của anh Thực còn hai người khác dùng đá tấn công. Bị thương nhưng anh cố chạy đến bấm còi báo động. Nghe tiếng còi hú liên hồi, nhóm thanh niên đã để xe của anh Thực lại rồi nhanh chóng xe rời khỏi hiện trường.

Các bảo vệ gần đó đã chạy đến đưa anh Thực đi băng bó vết thương và trình báo sự việc lên công an xã Phước Tân. “Đây là một vụ cướp táo tợn”, anh Thực nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện của Công an xã Phước Tân cho biết chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là một vụ cướp vì tài sản không bị mất. “Chúng tôi nhận định đây chỉ là một vụ đánh nhau do mẫu thuẫn cá nhân. Bởi vì trước đó, nhóm bảo vệ của mỏ đá Tân Cang 2 và nhóm bảo vệ của một mỏ đá gần đó có mâu thuẫn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc”, đại diện của Công an xã Phước Tân cho biết.