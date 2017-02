30 đối tượng truy sát địch thủ, 4 người thương vong

Ngày 8-2,Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 – Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Nam (SN 1985, trú phường Nam Lý); Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú phường Bắc Lý); Hoàng Trọng Hùng (SN 1988, trú phường Đức Ninh Đông), tất cả đều trú TP Đồng Hới (Quảng Bình) về tội giết người.

Nguyễn Hoàng Minh, một trong số đối tượng bị khởi tố lần này

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã khởi tố Nguyễn Hoàng Minh (SN 1982, trú phường Nam Lý), Phan Xuân Hùng (SN 1982, trú phường Hải Đình) và Đặng Chiến Thắng (SN 1996, ở phường Bắc Lý), cùng trú TP Đồng Hới với 2 tội danh “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thu giữ các tang vật liên quan gồm 7 kiếm, 3 đao dạng mã tấu, 1 dao, 9 thanh bằng kim loại và nhiều loại hung khí khác.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 20 và sáng ngày 21-12-2016, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa nhà xe Cố Hương và nhà xe Hưng Long, nhóm gồm 30 đối tượng do Đỗ Đức Nam (quản lý nhà xe Cố Hương) được xác định là cầm đầu và nhóm thanh niên do Trần Hùng Cường (SN 1980, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới) cùng một số đối tượng khác đã xảy ra xô xát khiến 2 người trong nhóm Nam bị thương. Sau đó, Nam mang theo nhiều dao, kiếm, tuýp sắt và sử dụng nhiều phương tiện ô tô truy đuổi đâm chém và đánh trọng thương Trần Hùng Cường và tiếp tục đuối đánh gây thương tích đối với Nguyễn Chí Thanh (SN 1990, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Nhiều hung khí nguy hiểm được các đối tượng sử dụng để thanh toán nhau

Sau đó, Cường và Thanh bị thương nên được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Tuy nhiên, nhóm của Đỗ Đức Nam vẫn không buông tha mà tiếp tục kéo thêm khoảng 30 người lên tới bệnh viện xông vào phòng bệnh truy sát, lấy gạch ném làm nhóm thanh niên và các nhân viên đang cấp cứu cho Cường hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ đến khi, lực lượng bảo vệ bệnh viện đến hô hoán “Công an đến” thì nhóm Nam mới chịu bỏ đi. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Trần Hùng Cường đã tử vong do thương tích quá nặng.