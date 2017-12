20h45’ tối 24-12, khi CBCS Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và người dân bắt được tay dao, khống chế đối tượng ngáo đá, giải cứu thành công chị Nguyễn Thị Tân (37 tuổi, ở thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương, Lạng Giang) mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Những tiếng vỗ tay vang lên cảm ơn lực lượng Công an. Nhưng ngay sau đó, là sự quá khích của một số người dân khi họ thể hiện sự căm tức lên đối tượng bằng cách xông vào định hành hung, ném gạch đá vào đối tượng.

Chị Tân sau khi được giải cứu.

Để đảm bảo an toàn cho đối tượng, CBCS Công an Bắc Giang phải dùng thân mình che chở cho đối tượng, khiến đồng chí Đinh Việt Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lạng Giang và một số cán bộ bị “ăn” không ít gạch, đá ném nhầm vào người. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dẫn giải đối tượng về Công an huyện để xử lí theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h ngày 24-12, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo về việc có đối tượng nam giới dùng dao khống chế chị Tân nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Thời điểm trên, đối tượng đang rất hung hăng, cầm con dao chọc tiết lợn dí vào cổ chị Tân doạ giết, đồng thời yêu cầu gia đình phải cho hắn 1 chiếc xe máy để hắn về Hà Nội. Tuy nhiên, khi gia đình đưa xe máy đã nổ máy sẵn ra, đối tượng lại không lên xe, tiếp tục đòi yêu sách khác. Qua tìm hiểu sơ qua, lực lượng chức năng được biết, trước khi khống chế chị Tân, đối tượng đã khống chế 2 cháu nhỏ nhưng đều được người dân giải cứu.

Trước tình thế nguy hiểm, một mặt, Công an huyện Lạng Giang tính toán phương án giải cứu, một mặt báo cáo Ban Giám đốc đề nghị tăng thêm lực lượng. Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Cảnh sát hình sự, Cảnh sát đặc nhiệm đem theo đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ giải cứu con tin.

Đối tượng Thành.

Về phía đối tượng, sau khi gia đình đưa xe máy ra, thấy đông người hắn không chịu thả con tin, vẫn tiếp tục dí dao vào cổ chị Tân doạ giết, đồng thời yêu cầu phải cho hắn 1 chiếc ô tô để đi Hà Nội.

Xác định rằng, đối tượng đang mất kiểm soát, tinh thần bị kích động mạnh nên có thể làm hại con tin bất cứ lúc nào nên yêu cầu của Ban Giám đốc là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin và những người xung quanh, bắt giữ an toàn đối tượng. Chính vì vậy, lực lượng chức năng xác định biện pháp thuyết phục, đồng thời kéo dài thời gian để tìm cách giải cứu. Chính vì vậy, khi đối tượng yêu cầu gia đình gọi xe ô tô, lực lượng chức năng đã cho 1 xe taxi đến đón. Khi thấy xe đến, đối tượng vẫn dí dao vào cổ, lôi chị Tân lên ghế sau xe, yêu cầu lái xe đưa về Hà Nội.

Biết rõ việc di chuyển trên đường sẽ khó khăn, nguy hiểm cho việc giải cứu con tin, nên theo yêu cầu của cơ quan Công an, lái xe không cho di chuyển, đồng thời gia đình khóc lóc, van xin đối tượng tha để nhằm kéo dài thời gian và đánh lạc hướng của đối tượng. Bên cạnh đó, Công an Bắc Giang đã thuyết phục, vận động đối tượng, đồng thời tìm cơ hội giải cứu. Suốt gần 3h đồng hồ, nhưng đối tượng không có biểu hiện mệt mỏi hoặc hối hận, hắn vẫn dí dao vào cổ nạn nhân, yêu cầu đi về Hà Nội.

Cơ hội đến khi đối tượng yêu cầu cho hắn thêm một chiếc điện thoại để liên lạc. Công an Lạng Giang đã cử người đưa điện thoại cho hắn. Lợi dụng lúc đối tượng với tay cầm điện thoại, lực lượng chức năng đã bắt được tay dao của hắn, khống chế được đối tượng, giải cứu an toàn cho chị Tân.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ tên là Bùi Văn Thành (23 tuổi, ở đồi 2, xã Bình Chân, Tân Lạc, Hoà Bình), làm nghề nhôm kính. Thành và 1 người bạn tên là Phú đến nhà anh Cường ở thôn Phúc Mãn chơi từ vài hôm trước. Đến ngày 23-12, Thành có biểu hiện không bình thường, bỏ nhà đi nên anh Cường và anh Phú đi tìm.

Đến ngày 24-12, mọi người phát hiện Thành lội xuống ao một nhà dân trong thôn nên bị ướt hết quần áo. Thấy thế, người dân đã cho đối tượng này quần áo để mặc đồng thời sưởi khô cho hắn. Đến chiều, Thành vớ được con dao, khống chế 1 cháu bé trong thôn nhưng người dân phát hiện, giải cứu được. Ngay sau đó, Thành chạy lên bờ đê, lấy trộm con dao chọc tiết lợn của một hàng bán thịt chó trên đê rồi chạy vào nhà chị Tân, bắt cóc con trai 8 tuổi của nạn nhân.

Cùng thời điểm trên, anh Phú và anh Cường tìm được Thành nên cả hai đã cùng người nhà lao vào khống chế, giằng co với Thành để giải cứu cháu bé. Anh Phú tóm được lưỡi dao nên cháu bé chạy thoát.

Cảnh giải cứu con tin.

Hậu quả, anh Phú bị đứt lòng bàn tay phải khâu 10 mũi. Về phía Thành, sau khi không khống chế được con chị Tân, hắn quay sang bắt cóc người phụ nữ này, dí dao vào cổ, khống chế suốt gần 3 giờ đồng hồ cho đến khi được giải cứu.

Bước đầu, Thành khai nhận thường xuyên sử dụng ma tuý đá.