3 đặc nhiệm bị phơi nhiễm HIV khi bắt nghi phạm

Khi bị bắt giữ, nghi can mua bán ma túy nhiễm HIV đã dùng dao lam rạch vào người làm ba trinh sát dính máu...

Thứ Sáu, ngày 17/02/2017 11:24 AM (GMT+7)

Sau khi thành lập, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự hướng nam (đặc nhiệm) liên tục tuần tra khép kín trên năm quận, huyện hướng nam TP.HCM, bắt giữ nhiều nghi can. Nhiều trinh sát đã bị chống trả.

Theo Thiếu tá Trần Thanh Bình, đội trưởng Đội đặc nhiệm, rạng sáng 15-2, tổ đặc nhiệm tuần tra ở quận Bình Tân. Đến khu vực cầu vượt ngã tư Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B) thì thấy ba người có dấu hiệu nghi vấn nên áp sát kiểm tra.

Tổ đặc nhiệm phát hiện một người đang giấu ma túy trong người để bán cho hai thanh niên nên bắt giữ. Lúc này, Bùi Đặng Tr. (từng có ba tiền án, nhiễm HIV) chống cự quyết liệt, dùng dao lam tự cắt vào người.

Hai nghi can trong nhóm mua bán ma túy bị đặc nhiệm bắt giữ tại cầu vượt ngã tư Gò Mây. Ảnh: CA

Trong lúc khống chế Tr., ba trinh sát bị dính máu của nghi can, phải uống thuốc để chống phơi nhiễm HIV. Các nghi can đã được đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa B để lập hồ sơ xử lý.

Sáng cùng ngày, một tổ đặc nhiệm hướng nam tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 8, phát hiện Hồ Văn Phiên chạy xe biển số giả đang tìm người để cướp giật. Không để nghi can gây án, các trinh sát áp sát, mời về công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Phiên thừa nhận chiếc xe đang chạy là lấy trộm của người khác. Phiên còn khai nhận thực hiện hai vụ khác và công an đang làm rõ.