3 bé gái ôm nhau khóc sau khi bị sàm sỡ

Sáng 13-11, đại úy Lê Xuân Quang - Phó Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - cho biết 3 bé gái làm việc tại quán cà phê chòi đã được công an bàn giao cho người thân đón về. Riêng chủ quán cũng được cho về vì không có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Trước đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được tin nhắn cầu cứu từ bé N. (14 tuổi). N. cho biết mình và 2 người bạn cùng quê Bình Thuận là bé T. (13 tuổi) và bé L.(14 tuổi) đi xin việc nhưng bị kẻ môi giới lừa "bán" vào quán cà phê chòi Ngọc Lan 79 thuộc phường Đông Hòa với giá 4 triệu đồng/em.

Các em muốn rời khỏi quán cà phê phải trả lại cho chủ quán số tiền này. Nếu không, các em phải phục vụ tại quán ít nhất 3 tháng.

Ba cô bé kể dù biết các em không đủ tuổi nhưng chủ quán vẫn yêu cầu ngồi chung với khách, cho khách sàm sỡ. Các em bị chủ quán giữ sim điện thoại. Một thanh niên xăm mình liên tục canh chừng, chửi bới nếu các em không chịu ngồi với khách.

Những chòi lá ẩm thấp của quán cà phê Ngọc Lan 79

Trong chòi chỉ có 1 chiếc võng cho tiếp viên và khách. Tiếp viên trong ảnh là bé gái mới 13 tuổi

Trước đó, chiều 12-11, "hiệp sĩ" Hải cùng đồng đội đến phường Bình Hòa do thám. "Hiệp sĩ" đóng giả khách tiếp cận quán nêu trên.

Sau khi xác định được đối tượng cần giải cứu, "hiệp sĩ" đồng loạt ập vào. Thời điểm này, các bé gái nêu trên đang nằm chung võng với khách. Đặc biệt, trong một chòi lá, 1 cô gái (nghi là tiếp viên, khoảng 30 tuổi) đang nằm chung võng với một vị khách trần truồng. Gần đó, "hiệp sĩ" phát hiện bao cao su.

3 bé gái ôm nhau khóc khi thấy hiệp sĩ vào giải cứu

Trong quán phát hiện nhiều bao cao su, chủ quán (ảnh) bảo là do khách mang theo

Thấy "hiệp sĩ" vào giải cứu, các em vừa mừng vừa khóc. Một em kể: "Người ta nói giới thiệu tụi em phục vụ nhà hàng, lương tháng 15 triệu đồng, vậy mà bán tụi em vô đây. Làm ở đây em thấy nhục lắm nhưng không trốn được. Ban đêm, tụi em phải leo lên gác ngủ. Vừa leo lên là chủ rút thang cất. Người của quán thì canh phòng đến 4-5 giờ sáng, tụi em trốn không được".

Chủ quán Bùi Tấn Thành (42 tuổi, quê Hà Nam) thừa nhận đã đưa cho "cò" 12 triệu đồng và nhận các em vào làm. Tuy nhiên, ông Thành phủ nhận việc ép các bé ôm khách hoặc cho tiếp viên bán dâm trong chòi và không giam giữ các bé.

Đến tối, các bé leo thang lên "chuồng cu" ngủ. Sau đó, chủ quán sẽ cho rút thang để các bé khỏi trốn

Phía trong "chuồng cu"

Khoảng 15 phút sau khi "hiệp sĩ" ập vào, Công an thị xã Thuận An kết hợp công an phường cùng đến quán cà phê này. Công an cho biết cũng nhận được tin báo, định xuống giúp đỡ các bé nhưng "hiệp sĩ" đã đi trước một bước. Công an đưa các bé gái và chủ quán về phường lấy lời khai làm rõ sự việc.

Các bé cho biết mình bị đối tượng có vết xăm trên tay canh phòng, chửi mắng

Công an đến quán cà phê đưa chủ quán về phường làm việc

Đại úy Lê Xuân Quang cho biết thời gian qua, phường đã dẹp hàng chục quán cà phê kích dục nhưng vẫn còn một vài quán hoạt động lén lút, tinh vi. Đại úy Quang khẳng định bắt đầu từ tuần này, quán Ngọc Lan 79 sẽ đóng cửa vĩnh viễn.