3 bảo vệ rừng bị bắn chết: Bắt PGĐ công ty Long Sơn

Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an đã bắt giữ Phó Giám đốc Công ty Long Sơn, công ty chủ quản của 3 bảo vệ bị bắn chết trong vụ nổ súng ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: NLĐ)

Liên quan đến vụ nổ súng ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm 3 người chết, 16 người bị thương, ngày 24.12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại (SX-TM) Long Sơn (Đắk Nông), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 23.10, tại tiểu khu 1536, huyện Đức Tuy, trong lúc Công ty TNHH SX-TM Long Sơn huy động lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của công ty và phương tiện san ủi thì xảy ra tranh chấp đất với một nhóm đối tượng.

Trong lúc hai bên xô xát thì nhóm đối tượng đã dùng súng hoa cải tự chế tấn công, bắn vào lực lượng của Công ty TNHH SX-TM Long Sơn. Vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Sau khi gây án, các đối tượng nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông sau đó đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án nổ súng gồm Hà Văn Trường (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Phước), Ninh Viết Bình (SN 1976, quê Thái Nguyên) và Đặng Văn Hiến (SN 1976, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông chuyển hồ sơ vụ án cho Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thụ lý, điều tra.