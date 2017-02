28 nam nữ thuê phòng Karaoke chơi ma túy tập thể

Lực lượng công an đã ập vào quán karaoke phát hiện nhiều nam, nữ có hành vi sử dụng ma túy. Trong đó, có 28 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Chiều ngày 11-2, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục xác minh và lấy lời khai của nhóm thanh niên, thanh nữ thuê phòng Karaoke tổ chức sử dụng ma túy.

28 thanh niên, thanh nữ tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 11-2, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào 1 quán karaoke trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột và phát hiện 37 nam, nữcó hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong 4 phòng Karaoke.

Sau đó, lực lượng công an đã đưa số thanh niên, thanh nữ này về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột tiến hành xét nghiệm nước tiểu những người này. Kết quả cho thấy có 28 đối người dương tính với chất ma túy. Bước đầu, 28 thanh nam, thanh nữ này khai nhận đã thuê quán karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức hút.

Hiện Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột đã gửi các mẫu thu được đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành giám định. Cơ quan công an cũng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ Giấy phép kinh doanh của quán karaoke này.