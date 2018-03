2 người Trung Quốc lắp camera trộm mã pin ATM ở Đà Nẵng

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 12:30 PM (GMT+7)

Tin pháp luật

Sau khi đặt camera để lấy trộm mã PIN từ thẻ ATM của khách hàng, các đối tượng sẽ làm thẻ giả để rút tiền.

Một lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, công an quận này đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang hai người Trung Quốc đang có hành vi tháo thiết bị trong trụ ATM của ngân hàng BIDV ở địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Trụ ATM nơi xảy ra vụ việc 2 người Trung Quốc lắp camera để ăn trộm mã pin của khách hàng. Ảnh: HẢI HIẾU.

Qua khai thác ban đầu, hai người Trung Quốc này khai, tháo thiết bị để lấy cắp thông tin thẻ ATM. Sau khi đặt camera để quay thao tác nhập mã PIN của khách hàng để lấy mật khẩu và sẽ làm thẻ giả để rút tiền.

Công an đang điều tra mở rộng vụ này.

Trước đó, tháng 10-2017, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án hai người Trung Quốc là Ping Sanshi (1976, trú tỉnh Quế Châu) và Hao Yanjun (1989, trú tỉnh Sơn Tây) về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hai người lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ visa dựa trên các thông tin tài khoản thẻ mà Hao được một người phụ nữ Thái Lan cung cấp.

Chiều 4-4-2016, hai người đến Phòng Kế toán của Công ty Kỳ nghỉ Đà Nẵng và yêu cầu được sử dụng máy EDC để quẹt thẻ tín dụng trả nợ cho công ty của Ping.

Tại đây, các đối tượng đã thực hiện 29 giao dịch quẹt thẻ giả nhằm chiếm đoạt số tiền gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo chỉ thực hiện thành công 15 giao dịch và chiếm đoạt số tiền hơn 225 triệu đồng.