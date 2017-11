13 quả bưởi - một mạng người

Đã có nhiều vụ kẻ trộm chó, trộm hoa quả… bị người dân đánh chết. Sau những vụ như vậy, kẻ chết, người đi tù vì những hành vi bộc phát trong lúc không kiềm chế. Nguyên nhân hầu hết đều bắt nguồn từ những bức xúc do bị mất trộm đã bị dồn nén từ lâu của người dân, những người đáng thương và cũng thật đáng trách.

Trộm bưởi bị đánh chết

Những vụ việc người dân bức xúc đánh chết kẻ trộm có lẽ đã không còn lạ lẫm gì nữa. Mới đây, tại thôn Đông Hòa (xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Hai ông chủ trồng bưởi đã rơi vào vòng lao lý khi ra tay đánh chết một kẻ trộm.

Đại tá Đào Trọng Bằng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong những ngày đầu tháng 10 – 2017, tại địa bàn thôn Đông Hoà xảy ra rất nhiều vụ trộm bưởi. Đã có nhiều phương án được đưa ra để giảm tình trạng mất cắp nhưng đều không hiệu quả. Cực chẳng đã, người dân đành phải chia nhau ra để trông chừng vườn bưởi ngày đêm, đề phòng kẻ gian. Khi phát hiện trộm, một người sẽ thông báo để các chủ vườn cùng phối hợp vây bắt.

Đến cuối tháng 10, khi bưởi đã sắp đến ngày thu hoạch cũng là lúc kẻ trộm “siêng” hoạt động nhất. Giá trị của mỗi quả bưởi cũng chỉ từ 25-30 ngàn nhưng do bị mất trộm liên tục nên sự bức xúc của người dân nơi đây ngày càng bị dồn nén.

Đối tượng Thoảng và Cảo.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25-10-2017, khi đó Nguyễn Văn Thoảng (53 tuổi, trú tại thôn Quảng Uyên, Yên Mỹ, Hưng Yên) phát hiện tại khu cánh đồng trồng bưởi nhà mình có bóng người lạ đang trèo tường vào.

Nghi rằng đó là kẻ trộm, Thoảng liền gọi hàng xóm, cũng là chủ vườn bưởi trong cùng thôn là Nguyễn Văn Cảo (48 tuổi) và hô hoán người dân để cùng bắt trộm.

Cầm theo một chiếc tuýp sắt gắn đầu nhọn, Thoảng chạy vào và phát hiện Nguyễn Văn Bình (63 tuổi, trú tại thôn Bình Dân, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) là kẻ vừa trèo tường vào vườn bưởi. Khi Bình đang tìm cách mang bao bưởi vượt qua tường thì bị Thoảng xông vào vật lộn.

Cảo nhận được thông báo của Thoảng liền lao đến và đã đánh đập, gây nhiều thương tích cho Bình khiến người này tử vong. Thoảng cũng bị nhiều vết thương trên người do bị cào cấu trong lúc vật lộn với Bình.

Công an xã Yên Hòa ngay sau khi nhận được tin báo của người dân đã đến hiện trường và phát hiện trên quần áo Cảo dính đầy máu. Sau khi về nhà, Cảo liền mang bộ quần áo dính máu ra giặt còn tuýp sắt gây án được vứt sang nhà hàng xóm.

Nhận được thông tin, PC45 Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ tiến hành điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra và tiến hành khám nghiệm hiện trường, PC45 đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Thoảng và Nguyễn Văn Cảo về hành vi “giết người”.

Theo như thông tin từ phía CQĐT cho biết, trong vụ việc này, nạn nhân đã lấy trộm 13 quả bưởi. Hậu quả chết người của vụ việc này là sự dồn nén bức xúc sau nhiều lần bị mất trộm của những ông chủ vườn bưởi nơi đây.

Kẻ trộm đột nhập vào vườn từ khi quả bưởi bé bằng nắm tay, sau đó bán những quả bưởi non cho những đối tượng làm nghề ghép cây. Vì thế mà người trồng bưởi phải tổ chức trông coi từ lúc quả bưởi bé xíu cho đến khi thu hoạch. Trong đêm 24-10, Thoảng đã đặt đồng hồ báo thức vào lúc 24h để tỉnh dậy trông trộm. Và, lối hành xử coi thường pháp luật của hai ông chủ vườn bưởi đã dẫn tới hậu quả đau lòng.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Văn Bình có hai đời vợ nhưng không có con cái và có người anh trai cũng từng bị người dân đánh chết vì đi ăn trộm.

Những đối tượng trộm chó bị người dân đánh.

Trộm chó bị treo cổ, nhốt lồng

Trong nhiều vụ việc khác, cách hành xử của người dân đối với kẻ trộm đôi khi gây ra nhiều rắc rối với chính họ. Không chỉ vi phạm pháp luật mà họ còn bị cộng đồng lên án bởi cách hành xử dã man mà chính họ cũng không ngờ rằng mình đã làm trong cơn phẫn nộ. Như vụ việc xảy ra cách đây không lâu tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), một thiếu niên 17 tuổi đã bị người dân trói lại rồi treo lên cột điện.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24-10-2017 tại xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), người dân phát hiện một thanh niên có hành vi trộm chó nên hô hoán dân làng để cùng bắt giữ. Sau ít phút truy đuổi, đám đông đã giữ được kẻ trộm chó cùng tang vật.

Kẻ trộm chó sau đó đã bị người dân đánh đập không tiếc tay rồi bị dùng dây buộc vào cổ rồi treo lên cột điện trong khi tay cũng đang bị trói. Sau khi lực lượng chức năng của địa phương nhận được thông tin liền đến hiện trường để giải cứu và đưa kẻ trộm đến trạm y tế. Rất may, trong vụ việc này không có ai bị mất mạng do những cú đòn trong cơn tức giận của người dân.

Sau khi thông tin và hình ảnh kẻ trộm trong tình trạng máu me đầy mặt, bị treo cổ, trói tay được đưa lên các mặt báo, nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước hành động của những người đi bắt trộm. Hầu hết mọi người đều lên án sự thiếu hiểu biết về pháp luật của những người tham gia đánh đập kẻ trộm và cho rằng đó là một hành động dã man, không nên có giữa con người với con người.

Cũng tại Hưng Yên, một vụ bắt trộm chó cũng khiến nhiều người phẫn nộ bởi cách hành xử với kẻ trộm. Vụ việc xảy ra tại xã Nghĩa Trụ (Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), người dân nơi đây đã phát hiện một đối tượng trộm chó và tiến hành truy đuổi. Sau khi bắt được kẻ trộm, do quá bức xúc nên sau khi đánh đập, một số người đã lôi đối tượng này nhốt vào chuồng chó cùng tang vật là một con chó đen đã chết. Những người dân tham gia bắt trộm đã chụp ảnh, quay clip đối tượng đang ngồi co ro trong chuồng chó với cơ thể đầy máu rồi tải lên mạng. Thay vì nhận được sự đồng tình, hả hê thì rất nhiều người phản đối hành động đầy man rợ này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt đồng thời báo cơ quan Công an huyện xuống giải quyết. Đối tượng trộm chó được xác định ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang được đưa ra khỏi cũi ngay sau đó và áp giải về trụ sở Công an. Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ cũng cho biết, nếu Công an xã không đến kịp để can ngăn thì chưa chắc đã đảm bảo được tính mạng của kẻ trộm chó này. Một số người dân quá bức xúc với hành vi của kẻ trộm còn ngăn cản, không cho Công an đưa về trụ sở. Đến 14h cùng ngày, đối tượng trộm chó đã được dẫn giải lên Công an huyện Văn Giang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong hai vụ việc nói trên, những kẻ trộm đã rất “may mắn” khi không mất mạng trước những cơn mưa đòn của đám đông phẫn nộ. Ngược lại, đã có không ít kẻ trộm phải bỏ mạng sau khi bị người dân bắt giữ, hệ lụy vô cùng nặng nề khi nhiều người phải chịu cảnh tù tội vì tham gia đánh đập kẻ trộm gây chết người.

Vậy nguyên nhân của sự phẫn nộ ấy đến từ đâu, phải chăng xuất phát từ việc mất mát tài sản quá nhiều lần, những vụ trộm lại xảy ra nhỏ lẻ khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xử lý. Cùng với đó là tâm lý đám đông, bị kích động mạnh dẫn đến việc đánh chết kẻ trộm và nhận hậu quả đáng tiếc.

Theo Đại tá Đào Trọng Bằng - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên, cách hành xử đúng đắn nhất trong những trường hợp này vẫn là đưa kẻ trộm tới cơ quan Công an, để chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra những người có trách nhiệm nên vận động nhân dân có ý thức pháp luật, khi bắt được trộm không nên đánh đập, tránh để tụ tập đông người, rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát khi người dân lao vào đánh trộm. Những cú đấm, cú đá vào lúc đó chỉ làm cơn giận nguôi đi được chút ít, nhưng để lại sau đó là hậu quả vô cùng to lớn với những người không kiểm soát được bản thân.