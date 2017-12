Hiện trường vụ tài xế xe container suýt chẹt chết Thượng úy CSGT Công an Hà Tĩnh

Sáng ngày 26/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thành Hưng (SN1995, trú ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) vì đã có hành vi Giết người và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và bị cáo Từ Công Thọ (SN 1973, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo cáo trạng, ngày 30/6/2017 Tổ tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm các đồng chí: Võ Hoàng Nguyên (tổ trưởng), Nguyễn Anh Đức, Lê Hồ Việt Anh và Dương Hoài Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông từ Km468 đến Km517 Quốc lộ 1A.

Cú hất khiến Thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu vào dải phân cách cứng giữa đường, bị thương nặng

Lúc 15 giờ 28 phút cùng ngày (30/6), Phan Thành Hưng (lúc này chưa có giấy phép lái xe hạng FC và chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe hạng FC nhưng đã dùng tên và giấy phép lái xe giả hạng FC mang tên Lưu Văn Châu – SN 1991, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BKS: 77C-016.47 kéo theo Sơmirơmoóc BKS: 77R-001.37 lưu thông từ Nam - Bắc. Khi xe đi đến Km11+450 đường tránh TP. Hà Tĩnh thì vi phạm tốc độ 66/60km/h (được máy bắn tốc độ thông báo).

Đến 16h05 cùng ngày, xe ô tô đầu kéo BKS: 77C-016.47 do Phan Thành Hưng điều khiển đi đến Km488+650 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì bị Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh ra tín hiện dừng phương tiện.

Sau khi Phan Thành Hưng cho xe dừng lại, Thượng úy Nguyễn Anh Đức đã thông báo lỗi, cho Hưng xem hình ảnh vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Hưng cho rằng xe mình không vi phạm tốc độ, nên không xuất trình giấy tờ.

Bị cáo Phan Thành Hưng trước vành móng ngựa

Tổ tuần tra giải thích nhưng Phan Thành Hưng vẫn không chấp hành mà tiếp tục tranh cãi, sau đó lên xe ô tô đóng cửa lại (xe vẫn đang nổ máy). Lúc này, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh đang đứng phía trước bên phải đầu xe, còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức đang đứng phía trước bên trái cách đầu xe ô tô BKS: 77C-016.47 khoảng 01 mét, ra hiệu cho Phan Thành Hưng không được điều khiển xe di chuyển.

Tuy vậy, Hưng vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào 2 chiến sỹ CSGT, bỏ chạy.

Thấy vậy, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh nhảy ra lề đường phía bên phải tránh được, còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức không kịp tránh nên buộc phải bám vào cọng gương chiếu hậu phía trước bên trái trên nắp capo của xe.

Mặc dù thấy anh Đức đang bám vào cọng gương chiếu hậu nhưng Phan Thành Hưng vẫn tiếp tục điều khiển xe tăng tốc. Khi đến Km488+250 Quốc lộ 1A (cách vị trí xuất phát khoảng 400 mét), lúc này xe của Phan Thành Hưng điều khiển đang chạy ở làn đường bên phải, mặc dù phía trước không có chướng ngại vật hoặc xe chạy cùng chiều nhưng Hưng bất ngờ đánh lái mạnh về phía bên trái, chuyển hướng đầu xe vào sát dải phân cách cứng giữa đường.

Do lúc này Thượng úy Đức chỉ bám bám hai tay vào cọng gương chiếu hậu của xe, hai chân không có điểm tựa nên khi xe đánh lái đột ngột đã bị văng khỏi xe va vào dải phân cách cứng, rồi rơi xuống mặt đường.

Bị cáo Từ Công Thọ trước vành móng ngựa

Cú va chạm mạnh khiến anh Đức bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, sau đó chuyển ra Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Đối với bị cáo Từ Công Thọ, mặc dù biết Phan Thành Hưng chưa có và đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe hạng FC nhưng vẫn đi thuê người khác làm giả giấy tờ để Hưng sử dụng là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, vừa lừa dối cơ quan chức năng vừa tạo ra tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Thành Hưng 8 năm tù giam về hành vi giết người và 2 năm tù giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt dành cho Hưng là 10 năm tù giam. Bị cáo Từ Công Thọ bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.