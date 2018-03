10 năm theo dấu kẻ cắt cáp viễn thông ngoài biển

Ngày 12-1, PA92 cũng đã bắt giữ Hồ Văn Được (SN 1969, quê huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), bị truy nã về tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Bị can Được Theo đó đêm 22-12-2003, Được cùng với bốn người khác đi cắt trộm dây điện thoại tại khu vực gần nhà máy điện Phú Mỹ- nhà máy thép VINA KYOEI, bỏ vào năm bao đựng gạo loại 50kg. Sau đó cả năm về cất giấu. Qua ngày hôm sau cả nhóm tước dây rồi mang đi đến vựa phế liệu bán được 1,4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau đó, do biết bị công an huyện Tân Thành điều tra nên Được bỏ trốn trong khi các đồng phạm bị bắt giữ, xử lý. Được bỏ trốn lên xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương thuê nhà trọ ở, làm thuê nhiều nghề cho đến khi bị bắt.