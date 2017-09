1 thanh niên bị chém chết trong tiệc sinh nhật

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo xác minh ban đầu, tối 2-9, anh NHT (20 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) có tổ chức tiệc sinh nhật tại quán nhậu thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) và mời bạn bè đến dự. Trong số hàng chục người bạn tham dự tiệc sinh nhật của anh T. có Đinh Văn Dương (25 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Văn Quang.

Trong lúc nhậu, nhóm Dương có xảy ra mâu thuẫn với nhóm Quang. Sau một lúc xảy ra cự cãi, nhóm Dương đã dùng gậy gộc đuổi đánh nhóm Quang. Sau đó nhóm Quang quay lại dùng hung khí tấn công nhóm Dương.

Trong lúc đánh nhau, Quang đã dùng dao tự chế chém Dương bị thương nặng. Sau khi bị chém, Dương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác minh và bắt giữ Quang là nghi can trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Riêng một số đối tượng khác cùng tham gia ẩu đả đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.