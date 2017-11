Những món ăn khoái khẩu đôi lúc thành "độc dược"

Theo Daily Mail, những thực phẩm "nguy hiểm" lại thực sự an toàn và những món bạn tưởng “an toàn” lại đáng lo ngại hơn bạn nghĩ. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau kiểm chứng những sự thật đáng ngạc nhiên về vấn đề an toàn thực phẩm. Liệu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chúng ta có thật sự “chuẩn xác”?