Heo rừng xào sả ngon không thể tả

Heo rừng xào sả ăn kèm bánh mì bơ tỏi

Đầu năm ai cũng mong ước mình được may mắn, bình an. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã chọn thịt heo rừng để chế biến món ăn nhằm giúp họ có thêm vận may trong những ngày đầu năm mới. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn món heo rừng xào sả ớt thơm ngon để thết đãi bạn bè, người thân trong những ngày nghỉ lễ. Nào, hãy cùng chúng tôi vào bếp.

Nguyên liệu:

- Thịt heo rừng (thịt đùi): 500 gram

- Sả: 3 - 5 nhánh

- Tỏi, hành tím, ớt, rau ngò om

- Gia vị: dầu ăn, sa tế, dầu hào, hạt nêm, chao

Sơ chế:

- Thịt heo rừng cạo rửa sạch, thái miếng mỏng. Ướp thịt với 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng bột nêm để thịt thấm 30 phút

Thịt heo rừng ướp với gia vị

- Sả, ớt thái lát mỏng

- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ

- Rau ngò om rửa sạch, để ráo

- Chao cho vào chén, đánh tan đều

Chế biến:

- Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào phi hành, tỏi, sả và ớt sao cho vàng đều. Tiếp tục cho thịt heo rừng đã ướp vào xào trên lửa lớn cho đến khi thịt chín và hơi xém vàng. Cho thêm 1 muỗng sa tế vào thịt, xào cho đến khi thịt khô lại thì tắt bếp.

Xào thịt trên lửa lớn cho đến khi thịt chín hơi xém vàng

- Trút heo rừng ra đĩa, trang trí ngò om, vài lát ớt xắt.

Đĩa heo rừng thơm ngon

Món heo rừng xào sả có vị cay cay từ sa tế, thơm nồng mùi sả và đặc biệt miếng thịt giòn giòn, thơm ngon khó cưỡng. Món này có thể làm món ăn chơi hay lai rai với bạn bè, người thân trong ngày đầu năm thì thật tuyệt vời. Heo rừng xối sả ăn kèm với bánh mì bơ tỏi, chấm cùng chao sẽ rất ngon.

Bánh mì bơ tỏi ăn kèm với heo rừng

Heo rừng xào sả ăn kèm với bánh mì bơ tỏi

Chúc các bạn thành công với món ăn này trong dịp đầu năm mới.