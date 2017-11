Ghẹ sốt me có hương vị chua chua ngọt ngọt, ăn kèm hành tây giòn giòn thơm thơm ngon tuyệt cú mèo.

Ghẹ sốt me ngon "tuyệt cú mèo"!

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2 con ghẹ

- 1/2 củ hành tây

- 1 củ tỏi

- Vài nhánh hành lá

- 2-3 thìa bột năng

- Ớt, nếu thích ăn cay

- Dầu ăn

- Gia vị sốt me: 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt me, 1 thìa nước mắm, 1 thìa tương cà, 2 thìa nước, 1 thìa rượu trắng, 1 xíu tiêu, bột nêm, xíu muối.

Nguyên liệu làm ghẹ sốt me

Hướng dẫn cách làm:

- Bước 1: Ghẹ sơ chế sạch sẽ rồi thấm khô nước, bóc mai ghẹ để riêng rồi chặt ghẹ làm 2 hoặc làm 4, cho vào tô rồi nêm chút bột nêm xóc đều sau đó cho bột năng vào đảo đều để ghẹ áo 1 lớp mỏng bột.

- Bước 2: Hành tây rửa sạch rồi thái sợi to, hành lá thái khúc, tỏi băm nhỏ, ớt thái lát mỏng.

- Bước 3: Nguyên liệu gia vị làm sốt me bạn cho chung 1 bát rồi khuấy đều cho hòa tan.

- Bước 4: Cho nhiều dầu vào chảo đun cho dầu nóng sau đó gắp từng miếng ghẹ, mai ghẹ cho vào chiên lửa lớn khoảng 2 phút là vớt ra ngay, để ghẹ vừa chiên trên giấy thấm dầu.

- Bước 5: Đặt chảo sạch lên bếp cùng với 1 chút dầu ăn, khi dầu nóng bạn cho tỏi băm vào phi cho thơm sau đó cho hành tây vào xào sơ qua.

- Bước 6: Tiếp theo bạn cho ghẹ vào cùng rồi đổ bát nước sốt me rưới đều lên ghẹ, nấu cho sôi nước sốt me hơi sệt lại thì rắc hành lá vào là tắt bếp. Bày ghẹ sốt me ra đĩa để thưởng thức.