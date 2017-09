Cua rang me lai rai ngày nghỉ lễ

Dịp Quốc khánh này nếu chưa sắp xếp được chuyến du lịch cho gia đình, thì tại gia chúng ta vẫn tổ chức được những bữa tiệc nho nhỏ vui cùng người thân và bạn bè với món cua rang me này cũng lắm thú vị đấy!

Cua rang me lai rai ngày lễ

Vào những ngày nghỉ lễ thông thường các tụ điểm du lịch rất đông đúc, đường xá kẹt xe, rồi nào là nạn "chặt chém" du khách với giá khách sạn, giá thức ăn đội cao ngất ngưỡng… Để "né" tình trạng này, gia đình tôi chỉ đi du lịch vào dịp hè hoặc kỳ nghỉ phép năm, còn vào dịp lễ chúng tôi chọn phương thức nghỉ tại gia. Khi đó, tôi có thời gian rảnh rỗi, để đi chợ chọn mua những đặc sản tươi ngon về chế biến những món ăn cầu kỳ hơn mọi ngày một chút, chiêu đãi người thân của mình. Món mà tôi luôn ưu ái đó là cua biển rang me. Bởi đây là món ăn giàu dinh dưỡng, các con tôi mê tít mà ông xã tôi lại thích lai rai với mấy người bạn, vì cái vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện với vị ngọt béo đậm đà của thịt cua biển ngon tuyệt này.

Cách làm:

- Me chín cho vào chén nước nóng ngâm chừng vài phút, dằm me cho đến khi nước sánh lại, vớt bỏ hạt me ra ngoài.

- Hành tây lột vỏ rửa sạch, chẻ múi cau.

Cua biển làm sạch

- Cua biển mua về chà rửa thật sạch, tách phần mai cua, lấy đũa khều nhẹ phần gạch ở mai cua để riêng ra một cái chén, vẫn giữ lại những cái mai cua để trang trí cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Dùng chày đập hơi dập những càng cua để khi chế biến phần thịt bên trong càng cua được thấm gia vị. Sau đó chặt đôi thân cua rồi cho vào một cái thau, ướp với chút hạt nêm để chừng 30 phút cho cua thấm gia vị.

- Bắc một cái chảo lên bếp đun nóng, cho dầu ăn vào để chiên cua và mai cua cho vàng đều, sau đó vớt ra một cái rổ để ráo dầu.

Chiên thịt cua cho vàng đều

- Lấy một cái chảo khác, phi thơm tỏi, rồi cho hành tây và nước me đã chuẩn bị vào cùng với đường, chút xíu muối và hạt nêm. Đun đến khi hỗn hợp nước me sôi và hơi sánh lại trút phần gạch cua vào đảo đều, nêm nếm lại cho vừa miệng. Sau đó cho phần thân cua đã được chiên vào chảo nước làm sốt me này, hạ lửa riu riu dùng đũa đảo nhẹ nhàng khoảng chừng 10 phút, cho nước sốt quyện hết vào cua là tắt bếp.

Nước sốt me cho món cua rang me

Gắp từng miếng cua ghép vào đĩa sao cho giống hình dáng con cua hoàn chỉnh, rồi úp nguyên cái mai cua lên, trang trí xà lách, cà chua xung quanh cho đẹp mắt.

Dọn ra thưởng thức thử món cua rang me, nhớ kèm với đĩa muối tiêu chanh.

Nào, vào dịp Quốc khánh này nếu chưa sắp xếp được chuyến du lịch cho gia đình, thì tại gia chúng ta vẫn tổ chức được những bữa tiệc nho nhỏ vui cùng người thân và bạn bè với món cua rang me này cũng lắm thú vị đấy!