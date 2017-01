Cách làm mứt dừa non béo ngậy, dẻo dai

Mứt dừa non là món ăn tuyệt vời cho trẻ nhỏ và hấp dẫn đối với người lớn, lại vô cùng dễ làm.

Thứ Sáu, ngày 06/01/2017 07:00 AM (GMT+7)

Nguyên liệu:

- 1kg cơm dừa

- 200ml sữa tươi có đường

- 400 gram đường

Mứt dừa non

Cách làm:

Bước 1: Chọn dừa

- Để làm món dừa này, bạn nên chọn dừa non, là loại dừa uống nước đã có cùi, độ cùi hơi dày. Có thể đặt hàng các tiệm nước dừa để họ phần cùi dừa cho bạn sau khi lấy nước cho khách

- Nếu không tìm mua được dừa nước đã lên cùi, bạn có thể dùng dừa bánh tẻ, nhưng chỉ nạo 1/2 cơm dừa phía trong lòng, phần ngoài có thể xay ra nấu nước cốt dừa để dành dùng dần.

Bước 2: Nạo dừa

Do món dừa non hơi mềm, bạn nên nạo mứt dạng sợi. Để được sợi dài bạn có thể nạo vòng quanh bằng dao hai lưỡi, so với sợi dừa bánh tẻ sẽ dầy hơn một chút thì khi ăn mứt sẽ mềm, dẻo.

Bước 3: Khử dầu dừa

- Dừa non rất nhiều dầu nên bạn cần ngâm 10-12 giờ sau đó rửa sạch, để ráo

Bước 4: Nhuộm màu, tạo vị cho mứt dừa

- Lá dứa, dâu tây, sầu riêng, thanh long, kiwi (tùy màu và vị bạn thích mà chọn loại hoa quả tương ứng)... xay sinh tố, trộn với 300ml nước, lọc bỏ bã. Ngâm cùi dừa đã nạo vào tầm 15-30 phút đến khi miếng dừa chuyển sang màu xanh thì đổ ra rổ, để ráo, bỏ phần nước lá dứa đi.

Bước 5: Ướp đường

- Cân lại dừa sau các bước đã làm. Vì món dừa non còn sử dụng cả sữa tươi có đường nên 1kg dừa ta chỉ dùng 300gram đường sẽ có vị ngọt vừa phải.

- Cho dừa và đường vào một tô lớn. Bọc màng bọc thức ăn, xóc đều. Không dùng đũa đảo để tránh gãy dừa. Để 10 giờ cho đường tan vào dừa, miếng dừa chuyển sang màu trong là được.

- Nếu bạn ít thời gian thì có thể cho một chút nước vào trộn cùng đường và dừa, rồi cũng xóc như trên đến lúc đường tan hết (khoảng 1 giờ)

Bước 6: Sên/sao mứt dừa

- Nên dùng chảo gang, rộng lòng

- Đun chảo khô trên bếp, đỗ hỗn hợp đường và dừa vào. Đun lửa to - Chảo mứt sôi thì giảm lửa nhỏ hết cỡ, đảo liên tục.

- Đảo đến khi đường đã khô hết, bám quanh miếng dừa thành lớp phấn trắng mịn là coi như đã hoàn thành món mứt dừa.

Bước 7: Bảo quản

- Sau khi sên xong, đổ ra khay lớn, dàn đều.

- Khi mứt đã nguội, cho vào túi zip dùng dần hoặc bỏ vào lọ đã luộc qua, để khô, đậy kín.

- Mứt dừa non nhiều dầu nên sẽ nhanh ướt hơn, bạn chỉ nên sử dụng trong tầm 20 ngày để được món mứt thơm ngon nhất