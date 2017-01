10 “siêu thực phẩm giá bèo” nhất định phải ăn hàng ngày

Siêu thực phẩm được định nghĩa là rất dồi dào chất dinh dưỡng, có khả năng chống lại bệnh tật, không nạp quá nhiều calo vào cơ thể và dĩ nhiên phải ngon.

Tuy nhiên, một siêu thực phẩm có giá thành quá đắt đỏ thì không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức thường xuyên (ví dụ như bào ngư, tổ yến,…) Thật may mắn, rất nhiều loại thực phẩm đáp ứng đủ các tiêu chí trên với mức giá bình dân giúp mọi người có thể thưởng thức mỗi ngày mà không phải lo lắng đến ví tiền của mình.

1. Các loại quả mọng

Tất cả các loại quả mọng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, chất dinh dưỡng rất quan trọng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nhưng đa phần bị thiếu hụt trong khẩu phần ăn. Chất xơ còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Quả mâm xôi đứng đầu danh sách với 8 gram mỗi cốc, đồng thời chứa axit ellagic, một hợp chất có đặc tính chống ung thư. Quả việt quất cung cấp anthocyanins, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường trí nhớ theo từng độ tuổi. Các loại quả mọng cũng rất giàu vitamin C, giúp làm đẹp da, chống lão hóa.

2. Trứng

Trứng có hàm lượng protein cao giúp đảm bảo năng lượng cho bạn một ngày hoạt động hiệu quả. Một nghiên cứu mới đây cho biết, một bữa sáng có bánh mì nướng và trứng khiến người ăn cảm thấy hài lòng và ăn ít hơn vào bữa trưa so với ăn các món ăn khác có lượng calo tương tự. Ngay cả khi bạn đang cần theo dõi hàm lượng cholesterol trong máu, việc ăn 1 quả trứng mỗi ngày cũng hoàn toàn phù hợp. Lòng đỏ trứng chứa chất lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Trong thực tế, 2 chất này hỗ trợ tích cực vào việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi, nguyên nhân hàng đầu gây mù loà ở người trên 50. Và lutein cũng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím.

3. Đậu

Đậu là loại thực vật có hàm lượng chất sắt rất cao (lên đến 13 mg mỗi 3/4 chén), một loại khoáng chất vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào trong cơ thể của bạn. Bởi vì cơ thể không thể hấp thụ sắt trực tiếp ở dạng thực phẩm thực vật, nên kết hợp việc ăn đậu với các loại thực phẩm giàu vitamin C khác để thúc đẩy quá trình này. Đậu cũng là loại thực phẩm cung cấp 1 lượng lớn chất xơ, đặc biệt phần lớn chất xơ trong đậu là loại hòa tan có lợi cho lượng cholesterol trong máu.

4. Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp một lượng lớn chất béo không bão hòa rất có lợi cho tim. Các nghiên cứu về Seventh-Day Adventist cho rằng người ăn các loại hạt thường xuyên giúp tăng thêm khoảng 2 năm rưỡi tuổi thọ. Quả óc chó chứa hàm lượng cao axit alpha-linolenic (ALA), một axít béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện tâm trạng. Các loại hạt cũng giúp giảm lượng cholesterol "xấu" LDL và duy trì mức độ lành mạnh của cholesterol HDL "tốt".

5. Cam

Là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Mỗi ngày bạn chỉ cần ăn một quả cam hoặc một cốc nước ép là đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Vitamin C cũng rất quan trọng trong quá trình sản xuất các kháng thể chống lại nhiễm trùng, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen giúp da săn chắc. Cam cũng có nhiều chất xơ và folate.

6. Khoai lang

Trung tâm Khoa học vì lợi ích cộng đồng gọi khoai lang là loại thực vật giàu dinh dưỡng nhất trong lòng đất. Khoai lang cung cấp vitamin A giúp cho mắt sáng, xương chắc khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch tối ưu. Một củ khoai lang cung cấp đủ lượng vitamin A, vitamin C, B6, kali, mangan và lutein, zeaxathin cần thiết mỗi ngày cho cơ thể.

7. Bông cải xanh

Lý do khiến bông cải xanh không bao giờ vắng mặt trong danh sách các loại “siêu thực phẩm” vì nó cung cấp lượng lớn sulforaphane, một loại isothiocyanate được khuyến nghị có khả năng ngăn chặn ung thư bằng cách giúp kích thích các enzyme giải độc của cơ thể. Không những vậy, đây còn được coi là “cỗ máy” sản xuất vitamin C, A và K (tốt cho xương), cũng như folate.

8. Trà

Một nghiên cứu cho thấy nếu uống trà thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, tiểu đường, một số bệnh ung thư, đồng thời giúp hàm răng khỏe mạnh và xương chắc khỏe hơn. Chè rất giàu chất chống oxy hóa gọi là flavonoids. Bất kể nhiều loại trà nào bạn chọn, uống khi còn tươi giúp tối đa hóa sức mạnh của flavonoid.

9. Rau chân vịt

Rau chân vịt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng: vitamin A, C, E và K, cũng như một số chất xơ, sắt, canxi, kali, magiê. Rau chân vịt còn bổ sung vitamin B tan trong nước giúp sản xuất DNA và hình thành các tế bào mới khỏe mạnh, đặc biệt quan trọng trong quá trình mang thai của người mẹ.

10. Sữa chua

Trong những năm 1970, Liên Xô là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Báo cáo tại thời điểm đó tuyên bố rằng bí quyết sống lâu của họ là uống sữa chua hàng ngày, món ăn phổ biến trong chế độ ăn của họ. Mặc dù vấn đề kéo dài tuổi thọ vẫn chưa được chứng minh nhưng một điều chắc chắn rằng sữa chua có chứa "vi khuẩn tốt" giúp duy trì sức khỏe đường ruột. Nó cũng rất giàu canxi, giúp ngăn ngừa loãng xương. Chỉ cần 1 cốc sữa chua cung cấp gần một nửa giá trị khuyến cáo hàng ngày của canxi và rất giàu phốt pho, kali, kẽm, riboflavin, vitamin B12 và protein.